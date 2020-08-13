Половина россиян верит официальным результатам выборов в Белоруссии - опрос

16:12 Источник: Интерфакс

Каждый второй россиянин (51%) считает достоверными объявленные итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, в большей мере такого мнения придерживаются респонденты в возрасте старше 60 лет (69%).

В то же время, 27% россиян полагают, что официальным результатам выборов в Белоруссии доверять не стоит. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет такой точки зрения придерживаются 47%.

22% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.

Как отмечают социологи, 64% опрошенных разделяют мнение, что сохранение Лукашенко президентского поста в Белоруссии соответствующим интересам России, а 12% респондентов считают полезной для РФ ситуацию, при которой к власти в соседней стране пришла бы оппозиция.