Половина россиян верит официальным результатам выборов в Белоруссии - опрос
16:12 13.08.2020 Источник: Интерфакс
Каждый второй россиянин (51%) считает достоверными объявленные итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно исследованию, в большей мере такого мнения придерживаются респонденты в возрасте старше 60 лет (69%).
В то же время, 27% россиян полагают, что официальным результатам выборов в Белоруссии доверять не стоит. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет такой точки зрения придерживаются 47%.
22% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.
Как отмечают социологи, 64% опрошенных разделяют мнение, что сохранение Лукашенко президентского поста в Белоруссии соответствующим интересам России, а 12% респондентов считают полезной для РФ ситуацию, при которой к власти в соседней стране пришла бы оппозиция.
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