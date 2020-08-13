В Казахстане смягчат антикоронавирусные меры
18:00 13.08.2020 Источник: RNS
В Казахстане ограничения в связи с пандемией коронавируса начнут смягчаться с 17 августа, сообщает пресс-служба правительства республики.
«Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа», говорится в сообщении.
В частности, через четыре дня во всех регионах Казахстана возобновят работу ТРЦ, магазины. бутики, салоны красоты, спортзалы при заполняемости помещений до 30%. Вновь заработают дежурные группы в детских садах (не более 15 человек). аттракционы на свежем воздухе. детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (не более 5 человек в помещении по записи). Наконец, разрешается присутствие на рабочих местах до 20% персонала в офисных помещениях.
С 17 августа в Казахстане также восстанавливается в полном объеме работа общественного транспорта при его регулярной дезинфекции и проветривании, а также групповые спортивные занятия (не более 5 человек) и тренировки спортивных клубов (не более 30 человек)
Сохраняется запрет на массовые мероприятия. работу баров и клубов,музеев, кинотеатров, выставок, фудкортов, религиозных объектов и бассейнов. Сохраняется обязательное ношение масок в людных местах. RNS
НОВОСТИ
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:20 10.08.2020
- Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
- 09:00 09.08.2020
- Глава Пентагона: Мы перебрасываем много войск дальше на восток Европы, ближе к границам России
- 17:00 08.08.2020
- В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
- 18:40 06.08.2020
- Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать