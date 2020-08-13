В Казахстане смягчат антикоронавирусные меры

18:00 Источник: RNS

В Казахстане ограничения в связи с пандемией коронавируса начнут смягчаться с 17 августа, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа», говорится в сообщении.

В частности, через четыре дня во всех регионах Казахстана возобновят работу ТРЦ, магазины. бутики, салоны красоты, спортзалы при заполняемости помещений до 30%. Вновь заработают дежурные группы в детских садах (не более 15 человек). аттракционы на свежем воздухе. детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (не более 5 человек в помещении по записи). Наконец, разрешается присутствие на рабочих местах до 20% персонала в офисных помещениях.

С 17 августа в Казахстане также восстанавливается в полном объеме работа общественного транспорта при его регулярной дезинфекции и проветривании, а также групповые спортивные занятия (не более 5 человек) и тренировки спортивных клубов (не более 30 человек)

Сохраняется запрет на массовые мероприятия. работу баров и клубов,музеев, кинотеатров, выставок, фудкортов, религиозных объектов и бассейнов. Сохраняется обязательное ношение масок в людных местах. RNS