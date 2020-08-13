"Фронт Национального спасения" Белоруссии намерен собирать материалы для суда над Лукашенко

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фронт Национального спасения Белоруссии объявил сбор материалов для суда над Лукашенко. По словам организатора движения, незарегистрированного кандидата в президенты страны Валерия Цепкало, процесс должен пройти в Гааге.

Он отметил, что у фронта есть договорённость с иностранными юристами для подготовки документов по формированию обвинений в адрес белорусского лидера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал организации.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Говорит Москва