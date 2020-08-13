0
0
92
НОВОСТИ

"Фронт Национального спасения" Белоруссии намерен собирать материалы для суда над Лукашенко

20:40 13.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фронт Национального спасения Белоруссии объявил сбор материалов для суда над Лукашенко. По словам организатора движения, незарегистрированного кандидата в президенты страны Валерия Цепкало, процесс должен пройти в Гааге.

Он отметил, что у фронта есть договорённость с иностранными юристами для подготовки документов по формированию обвинений в адрес белорусского лидера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал организации.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 13.08.2020
Начальник УВД Гродненской области извинился за действия силовиков
0
1
20:00 13.08.2020
В филиале вуза МВД в Ставрополе выявлено преступное сообщество для получения взяток - СК
0
144
19:20 13.08.2020
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
0
179
18:40 13.08.2020
В Азербайджане по подозрению в коррупции задержан посол республики в Сербии
0
209
18:00 13.08.2020
В Казахстане смягчат антикоронавирусные меры
0
230
17:32 13.08.2020
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Белоруссии
0
312
17:12 13.08.2020
Зеленский снова победил бы Порошенко на выборах президента Украины - опрос
0
307
17:00 13.08.2020
Рабочие сразу нескольких белорусских заводов вышли на забастовку - СМИ
0
389
16:32 13.08.2020
Посла Белоруссии вызвали для объяснений в МИД Чехии
0
354
16:12 13.08.2020
Половина россиян верит официальным результатам выборов в Белоруссии - опрос
0
357

Возврат к списку