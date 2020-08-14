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НОВОСТИ

Более 20 стран ЕС выступили против санкций США по "Северному потоку-2"

09:20 14.08.2020 Источник: РБК

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Делегация ЕС выразила протест во время видеоконференции, к нему не присоединились только три страны Евросоюза. Как пишет Welt, пока неизвестно, какие именно государства выступили против американских санкций.

Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, который назвал экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. В ЕС отметили, что «третьи страны» не должны использовать санкции против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — указали представители стран Евросоюза.  РБК

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