Более 20 стран ЕС выступили против санкций США по "Северному потоку-2"

09:20 Источник: РБК

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Делегация ЕС выразила протест во время видеоконференции, к нему не присоединились только три страны Евросоюза. Как пишет Welt, пока неизвестно, какие именно государства выступили против американских санкций.

Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, который назвал экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. В ЕС отметили, что «третьи страны» не должны использовать санкции против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — указали представители стран Евросоюза. РБК