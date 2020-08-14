Два члена экипажа пропавшей в Хабаровском крае частной яхты найдены мертвыми
10:20 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены экипажа пропавшей в Хабаровском крае частной яхты "Барыня" обнаружены мертвыми на побережье в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в администрации Советско-Гаванского района.
"Двоих с яхты нашли. Южнее Нельмы, уже в Тернейском районе Приморского края. Нашли погибшими. Занимается МВД", - сказал представитель администрации.
Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, тела нашли на побережье местные жители.
Частная парусная яхта "Барыня", на которой находились три человека, вышла из поселения Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края 31 июля, 3 августа супруга одного из находившихся на борту заявила о пропаже судна. Поиски судна несколько дней не могли начать из-за шторма на море и сильного дождя.
НОВОСТИ
- 11:05 14.08.2020
- ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала
- 11:00 14.08.2020
- В России за сутки выявили 5 065 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 14.08.2020
- Данные о клинических исследованиях вакцины от COVID опубликуют в ближайшие дни - Мурашко
- 10:05 14.08.2020
- США конфисковали груз топлива со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров - WSJ
- 10:00 14.08.2020
- Опрос выявил недоверие врачей к российской вакцине от коронавируса
- 09:32 14.08.2020
- Президент Литвы считает, что Лукашенко не является легитимным президентом
- 09:20 14.08.2020
- Более 20 стран ЕС выступили против санкций США по "Северному потоку-2"
- 09:05 14.08.2020
- Минтруд предложил установить новый размер прожиточного минимума
- 09:00 14.08.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 августа
- 22:40 13.08.2020
- ФБР будет расследовать взрывы в Бейруте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать