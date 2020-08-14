Два члена экипажа пропавшей в Хабаровском крае частной яхты найдены мертвыми

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены экипажа пропавшей в Хабаровском крае частной яхты "Барыня" обнаружены мертвыми на побережье в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в администрации Советско-Гаванского района.

"Двоих с яхты нашли. Южнее Нельмы, уже в Тернейском районе Приморского края. Нашли погибшими. Занимается МВД", - сказал представитель администрации.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, тела нашли на побережье местные жители.

Частная парусная яхта "Барыня", на которой находились три человека, вышла из поселения Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края 31 июля, 3 августа супруга одного из находившихся на борту заявила о пропаже судна. Поиски судна несколько дней не могли начать из-за шторма на море и сильного дождя.