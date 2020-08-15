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НОВОСТИ

Депутату Европарламента отказали во въезде в Белоруссию

23:20 14.08.2020 Источник: Интерфакс

Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что польскому политику, депутату Европарламента Роберту Бедроню отказали во въезде в республику, передает белорусское бюро "Радио свобода".

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - сказал он.

Как сообщается, глава делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией Бедронь и докладчик Европарламента по республике Петрас Аустравичиус планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить послевыборную ситуацию, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, представителями НПО и неправительственных организаций.

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