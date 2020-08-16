Путин подтвердил готовность Москвы содействовать Минску на основе договора о Союзном государстве
15:20 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в воскресенье в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность Москвы посодействовать в разрешении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Главы государств продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", отмечается в сообщении пресс-службы.
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