Путин подтвердил готовность Москвы содействовать Минску на основе договора о Союзном государстве

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в воскресенье в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность Москвы посодействовать в разрешении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Главы государств продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", отмечается в сообщении пресс-службы.