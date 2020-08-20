Сообщения о "минировании" судов и банков поступили в учреждения Новосибирской области
07:08 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области проводит проверку по фактам сообщений о "минировании" зданий в регионе, которые поступили в четверг на электронную почту сразу нескольких организаций. Об этом информирует пресс-служба правительства области.
"АТК Новосибирской области: по фактам сообщений о минировании зданий в регионе проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, сообщения поступили на электронную почту судов, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры. Количество учреждений не уточнятся. Людей эвакуировали из помещений. В настоящее время в уже проверенных зданиях взрывных устройств не обнаружено.
Как сообщал раннее ТАСС, в середине августа волна сообщений о "минировании" судов прошла в Новосибирской и Омской областях, в Красноярском крае сообщили о "минировании" аэропорта. Людей эвакуировали, однако взрывных устройств обнаружено не было.
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