Эспер считает, что предпочтительным путем денуклеаризации Корейского полуострова остается дипломатия
09:00 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ША продолжают считать предпочтительным дипломатический путь достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, выступая в Азиатско- Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи.
"Наш курс остается прежним. Мы добиваемся полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи", - отметил шеф Пентагона. По его словам, Соединенные Штаты предложили Пхеньяну альтернативную картину "будущего Северной Кореи, если они сядут за стол переговоров с нами и договорятся".
"Наша (Минобороны США - прим. ТАСС) роль заключается в поддержке этих переговоров, которые крайне важны и являются наилучшим путем продвижения вперед", - продолжал Эспер, напомнив при этом об обязательствах Вашингтона перед Республикой Корея. "Дипломатия - это путь к достижению поставленной цели, и мы будем продолжать добиваться выполнения поставленной задачи", - резюмировал он.
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