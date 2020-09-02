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НОВОСТИ

В Москве открылись избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино

16:58 02.09.2020

В Бабушкинском районе и Марьине началась активная фаза процесса голосования в связи с довыборами муниципальных депутатов – там открылись территориальные избирательные комиссии (ТИК). По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино, досрочное голосование уже стартовало.

2-12 сентября проголосовать на довыборах смогут те жители избирательных округов, которые по уважительным причинам не придут на участки 13 сентября. Сейчас в муниципальном округе Бабушкинский зарегистрированы 15 кандидатов, в Марьине - 11.

Проголосовать смогут избиратели с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Сделать свой выбор можно будет в онлайн-формате, для этого нужно до 7 сентября подать заявку на специальном сайте. На этих довыборах впервые будет использоваться электронный реестр голосующих, в который комиссии будут вносить сведения о получении электронных бюллетеней и досрочном голосовании. Это даст возможность предотвратить попытки повторного голосования.

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