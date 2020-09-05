Заметный прирост заболевших COVID-19 в РФ фиксируется вторые сутки подряд

10:40 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжил расти и составил 5,21 тыс. случаев, умерли за сутки 110 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5205 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1249 (24,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Показатель суточного прироста заметно растет вторые сутки подряд. Накануне, 4 сентября, впервые с середины августа прирост поднялся выше отметки в 5 тыс. случаев (5110).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 020 310 случаев коронавирусной инфекции, 17 759 умерших и 838 126 выписанных (5 379 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 164 425.