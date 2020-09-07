МКБ провел размещение облигационных займов более чем на 500 млрд рублей
12:08 07.09.2020
Московский кредитный банк (МКБ) по итогам 8 месяцев нынешнего года успешно осуществил более 50 сделок по размещению облигационных займов для российских и международных эмитентов. Общая номинальная стоимость сделок, как сообщает банк, - более 500 млрд руб.
В рэнкинге организаторов облигационных займов, опубликованном агентством Cbonds в начале сентября, МКБ занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе.
Кроме того, Московский кредитный банк занял лидирующие позиции еще в нескольких рэнкингах: третье место среди организаторов выпусков структурных продуктов, четвертое место среди организаторов рыночных выпусков, без учета собственных выпусков, пятое место среди организаторов всех выпусков и аналогичную позицию среди организаторов без учета собственных выпусков.
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