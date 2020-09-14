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НОВОСТИ

Мусульмане просят возвести мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил РФ

13:08 14.09.2020 Источник: НГ-Online

Духовное управление мусульман РФ сообщило, что уже ведет переговоры с Министерством обороны о возведении на территории парка "Патриот" мечети - "в знак единства и солидарности всех народов России в деле защиты Отечества". "Важность возведения мечети в парке Патриот в столичном регионе заключается не в необходимости особого храма для военных-мусульман. Для российского общества, нашего гражданского самосознания и солидарности огромное значение имеет общность и неделимость Победы в Великой Отечественной войне для всех народов России и всех ее религиозных общин. Водруженное над Рейхстагом в 1945 году красное знамя было общей Победой и христиан различных конфессий, и мусульман, и иудеев, буддистов, а также и атеистов Советского Союза, таковой она и останется до скончания времен. Мы считаем правильным возведение в честь 75-летия Победы не только православного храма, но и храмов других религий. Такой или только такой подход, по нашему убеждению, обеспечит единство и солидарность российских народов сегодня и в будущем", - говорится в сообщении религиозной организации, опубликованном 14 сентября. При этом ДУМ РФ отвергает условие Минобороны, которое считает, что вопрос о мечети Вооруженных сил должен обсуждаться представителями разных исламских объединений страны. В ДУМ РФ считают такой подход вмешательством государства во внутренние дела религиозных организаций.

Редакция НГ-религий

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