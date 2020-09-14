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Материнский капитал вырастет в 2021 году до 483 882 рублей

19:20 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. - на второго. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей", - сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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