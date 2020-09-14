Фальков считает недопустимым обязывать студентов покупать защитные маски на свои средства

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает недопустимой ситуацию, когда вузы перекладывают ответственность за приобретение защитных масок на студентов. Об этом он сказал в понедельник на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"У нас были попытки в некоторых вузах переложить обязанность по приобретению масок на студентов, и мы принципиально договорились о том, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы, даже если маска стоит от 7 до 15-20 рублей - это недопустимо", - сказал он.