Руководитель NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
10:20 15.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры. Джим Брайденстайн назвал это важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.
«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в Twitter.
Фосфин в облаках Венеры ранее обнаружили ученые из Массачусетса и Кардиффа. Результат исследований был опубликован в журнале Nature. Это бесцветный ядовитый газ. На Земле он выделяется анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода микроорганизмами. Учёные полагают, что в облаках Венеры обитают микробы, которые и выделяют этот газ. Говорит Москва
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