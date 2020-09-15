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Билл Гейтс поражен тем, что его имя используют сторонники конспирологических теорий

14:00 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс обеспокоен стремительным распространением в социальных сетях дезинформации и теорий заговора в связи с пандемией коронавируса нового типа, а также тем, что многие "сумасшедшие идеи" связывают с его именем. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете "Бильд".

"Эти сумасшедшие идеи распространяются в социальных сетях быстрее, чем правда. Я поражен, что мое имя всплывает в этих конспирологических теориях", - сказал Гейтс. "Мне кажется, есть некая ирония в том, что я призывал готовиться к этой пандемии, а сейчас нашлись люди, которые говорят, что я ответственен за нее", - отметил основатель Microsoft. "Мы находимся в разгаре пандемии, и важнее, чем прежде, излагать факты и правду", - призвал он.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Сторонники конспирологических теорий, однако, считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними и что за ней якобы стоит Гейтс.

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