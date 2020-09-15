Гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин возглавил рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"
15:02 15.09.2020
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Фото с сайта www.rusal.ru
Евгений Никитин возглавляет РУСАЛ с 2018 года. Под его руководством компания в 2019 году не только смогла успешно преодолеть санкционные ограничения, но и в кратчайшие сроки вернуться на рынок продукции с добавленной стоимостью и возобновить ряд важных долгосрочных контрактов. В прошлом году компания продолжила реализацию многолетней стратегии развития, направленной на экологическую модернизацию производства, и усилила свои позиции в отрасли как ведущий производитель "зеленого алюминия". Кроме того, РУСАЛ первый среди российских компаний реализовал ряд крупнейших инициатив в области устойчивого развития, среди которых можно выделить заключение с ведущими международными и российскими коммерческими банками синдицированной сделки предэкспортного финансирования, привязанной к показателям устойчивого развития, на сумму свыше 1 млрд долл. США.
Также в рамках комплексной программы по сокращению углеродного следа компания инициировала первый в России масштабный проект по восстановлению и защите лесов, уже высадив более 1 млн деревьев в Красноярском крае и Иркутской области. Совместно с партнером компанией "РусГидро" РУСАЛ в 2019 году запустил в промышленную эксплуатацию первую серию самого современного в мире Богучанского алюминиевого завода. Этот проект в составе Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) не только обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции, но и вносит большой вклад в социально-экономическое развитие как Сибири, так и страны в целом. В рамках проекта БЭМО создано в целом около 10 тыс. рабочих мест, а построенная при реализации проекта инфраструктура является мощной базой для развития промышленности Красноярского края.
"Победа в рейтинге и признание коллег - это подтверждение того, что за 20 лет развития в компании был заложен устойчивый фундамент ценностей, которым мы продолжаем следовать и сейчас. Благодаря инвестициям в новые технологии, проектам экологической модернизации и масштабным социальным инициативам, начатым много лет назад, сегодня РУСАЛ - это надежный партнер компаний-лидеров в своих отраслях по всему миру", - отметил Евгений Никитин.
Также в отраслевых номинациях ведущие позиции рейтинга заняли другие менеджеры РУСАЛа - директор по правовым вопросам Антон Егоров, директор департамента общественных связей Ольга Санарова, директор департамента коммуникационных и социальных проектов Рустам Закиев.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" составляется ежегодно с 2001 года, он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег, и руководители, занявшие ведущие места в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров.
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