Институты ЕС не в силах остановить "Северный поток - 2" - Боррель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", это вопрос к странам сообщества, которые продвигают данный проект. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европейского парламента.

"Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить "Северный поток - 2", это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают", - заявил Боррель, отвечая на призывы ряда евродепутатов остановить этот проект, чтобы "наказать Россию" за инцидент с Алексеем Навальным.