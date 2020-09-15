Рогозин анонсировал российскую миссию на Венеру
16:12 15.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Рогозин анонсировал российскую миссию на Венеру. Проекты по её исследованию включены в единую госпрограмму космической деятельности страны с 2021 по 2030 год.
«Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера это всё-таки русская планета», — заявил журналистам глава «Роскосмоса».
Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 гг. Это может быть совместный российско-американский проект «Венера-Д».
Накануне стало известно, что учёные обнаружили в облаках Венеры фосфин. Это бесцветный ядовитый газ. На Земле он выделяется анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода микроорганизмами. Эксперты полагают, что в облаках Венеры обитают микробы, которые и выделяют этот газ. Говорит Москва
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