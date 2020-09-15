Рада приняла заявление с осуждением хода и итогов выборов президента Белоруссии
16:32 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада Украины приняла заявление по выборам президента Белоруссии, в котором утверждается, что они не были "ни свободными, ни честными". За это решение проголосовали 228 депутатов при минимально требуемых для принятия 226.
"Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в документе.
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