Рада приняла заявление с осуждением хода и итогов выборов президента Белоруссии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла заявление по выборам президента Белоруссии, в котором утверждается, что они не были "ни свободными, ни честными". За это решение проголосовали 228 депутатов при минимально требуемых для принятия 226.

"Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в документе.