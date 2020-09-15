Трамп заявил, что "получил сигналы" из Палестины
20:45 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты получили "очень сильные сигналы" о стремлении Палестины нормализовать отношения с Израилем вслед за Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). С таким утверждением выступил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме в преддверии подписания Бахрейном, ОАЭ и Израилем договоренностей о нормализации отношений президент США Дональд Трамп.
"Мы получали очень сильные сигналы о том, что они хотят быть частью происходящего. Считаю, что мы в какой-то момент увидим палестинцев. Однако до того, как мы увидим палестинцев, мы увидим, как к этой сделке присоединятся другие очень важные страны. Откровенно говоря, они бы уже сегодня здесь были, если бы нам (США - прим. ТАСС) этого хотелось", - заявил американский лидер. В детали он вдаваться не стал.
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