Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии
09:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга был в среду утвержден на посту премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов ключевой нижней палаты парламента, которая в соответствии с конституцией имеет решающее слово при избрании главы правительства. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Суга добился избрания уверенно: за него проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты. Он получил большинство голосов и в верхней палате.
В ближайшие часы Суга должен объявить состав своего кабинета. Ожидается, что большинство ключевых постов останется за министрами, входившими в последнее правительство Синдзо Абэ.
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