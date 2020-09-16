Мировым лидером по приросту новых случаев COVID-19 является Индия
10:00 16.09.2020 Источник: Газета.Ru
За прошедшие сутки коронавирусом в Индии заразились более 90 тыс. человек, общее число заболевших превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса. Так, по информации специалистов, с начала пандемии в республике заболевание было подтверждено у 5 020 359 жителей.
Жертвами инфекции к настоящему времени стали 82 066 пациентов, в том числе 1 290 — за последние сутки.
Отмечается, что Индия остается мировым лидером по приросту новых случаев COVID-19 и занимает второе место после США по общему числу заболевших.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.
По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Газета.Ru
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