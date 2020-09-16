Рейтинг Зеленского на Украине упал ниже 30% - опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее трети населения Украины готовы поддержать нынешнего главу государства Владимира Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные в среду социологической группой "Рейтинг".

"В президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании", - сообщили социологи. На втором месте по популярности - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко с результатом поддержки 15,5%. Ему уступает экс-президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 14%, далее идет бывший премьер- министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с результатом 9,3%. Остальные возможные кандидаты имеют более низкие результаты.

Итоги опроса, проведенного в августе украинскими социологическими организациями "Социс" и Центр Разумкова, демонстрировали более высокий рейтинг нынешнего президента страны: за Зеленского тогда были готовы отдать голоса 33,4% избирателей.

В нынешнем исследовании, проведенном с 3 по 6 сентября, приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины. Погрешность не превышает 2,2%.