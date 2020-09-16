РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае

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В рамках проекта «Под зеленым крылом» РУСАЛ в Красноярском крае обеспечил авиалесоохрану и работу отрядов по тушению возгораний в одном из отдаленных и труднодоступных лесничеств региона. По соглашению с краевым Лесопожарным центром была также приобретена новая техника и снаряжение.

В 2020 году в течение пожароопасного сезона по соглашению с правительством региона РУСАЛ обеспечил охрану более 500 000 гектаров тайги на севере Красноярского края. Комплекс работ на территории Нижне-Енисейского лесничества выполнял краевой Лесопожарный центр, ранее авиалесоохрана здесь не велась.

"Маршрут авиапатрулирования составил почти 450 километров, это отдаленные территории в бассейне Подкаменной Тунгуски, где практически отсутствует автомобильное сообщение, поэтому без малой авиации не обойтись. - отмечает руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Виталий Простакишин. - А вот при тушении необходима надежная наземная техника. По договору с РУСАЛом мы в этом сезоне закупили два автомобиля повышенной проходимости, в том числе для перевозки людей, а также специализированный лесопожарный модуль на базе УАЗа".

Кроме того, сами пожарные получили 23 комплекта средств пожаротушения и полевого снаряжения, а также проведен капитальный ремонт здания, где размещается личный состав и техника. За июль и август пилоты совершили более 30 вылетов с целью патрулирования территории. На контролируемой в рамках договора территории был выявлен один пожар, произошедший из-за грозы. Его удалось быстро ликвидировать, несмотря на то, что дорогу пришлось прокладывать своими силами. Общая стоимость работ по договору составила более 40 миллионов рублей.

"Минимизация лесных пожаров и незаконных вырубок леса с помощью авиапатрулирования стала частью большого проекта, который мы реализуем на территории Красноярского края вместе с региональными властями. Главная цель программы «Под зеленым крылом» для нас в первую очередь снижение выбросов парниковых газов и изменения климата, - отмечает генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. РУСАЛ борется за снижение «углеродного следа» и в собственной продукции, и на территории, где расположены заводы компании".

В 2019 году благодаря проекту РУСАЛа в Дзержинском районе края были проведены работы по лесовосстановлению на пострадавших от пожаров лесных угодьях. 500 000 саженцев сосны не просто были высажены, а обеспечены агротехническим и лесоводственным уходом за ними в течение 5 лет.