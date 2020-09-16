РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае
16:35 16.09.2020
В рамках проекта «Под зеленым крылом» РУСАЛ в Красноярском крае обеспечил авиалесоохрану и работу отрядов по тушению возгораний в одном из отдаленных и труднодоступных лесничеств региона. По соглашению с краевым Лесопожарным центром была также приобретена новая техника и снаряжение.
В 2020 году в течение пожароопасного сезона по соглашению с правительством региона РУСАЛ обеспечил охрану более 500 000 гектаров тайги на севере Красноярского края. Комплекс работ на территории Нижне-Енисейского лесничества выполнял краевой Лесопожарный центр, ранее авиалесоохрана здесь не велась.
"Маршрут авиапатрулирования составил почти 450 километров, это отдаленные территории в бассейне Подкаменной Тунгуски, где практически отсутствует автомобильное сообщение, поэтому без малой авиации не обойтись. - отмечает руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Виталий Простакишин. - А вот при тушении необходима надежная наземная техника. По договору с РУСАЛом мы в этом сезоне закупили два автомобиля повышенной проходимости, в том числе для перевозки людей, а также специализированный лесопожарный модуль на базе УАЗа".
Кроме того, сами пожарные получили 23 комплекта средств пожаротушения и полевого снаряжения, а также проведен капитальный ремонт здания, где размещается личный состав и техника. За июль и август пилоты совершили более 30 вылетов с целью патрулирования территории. На контролируемой в рамках договора территории был выявлен один пожар, произошедший из-за грозы. Его удалось быстро ликвидировать, несмотря на то, что дорогу пришлось прокладывать своими силами. Общая стоимость работ по договору составила более 40 миллионов рублей.
"Минимизация лесных пожаров и незаконных вырубок леса с помощью авиапатрулирования стала частью большого проекта, который мы реализуем на территории Красноярского края вместе с региональными властями. Главная цель программы «Под зеленым крылом» для нас в первую очередь снижение выбросов парниковых газов и изменения климата, - отмечает генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. РУСАЛ борется за снижение «углеродного следа» и в собственной продукции, и на территории, где расположены заводы компании".
В 2019 году благодаря проекту РУСАЛа в Дзержинском районе края были проведены работы по лесовосстановлению на пострадавших от пожаров лесных угодьях. 500 000 саженцев сосны не просто были высажены, а обеспечены агротехническим и лесоводственным уходом за ними в течение 5 лет.
НОВОСТИ
- 17:12 16.09.2020
- Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции
- 17:00 16.09.2020
- Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
- 16:32 16.09.2020
- Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
- 16:12 16.09.2020
- Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
- 16:10 16.09.2020
- Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения
- 16:00 16.09.2020
- Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле
- 15:32 16.09.2020
- Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
- 15:12 16.09.2020
- Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
- 15:00 16.09.2020
- США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР
- 14:50 16.09.2020
- Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать