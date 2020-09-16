Правительство РФ одобрило трехлетний федеральный бюджет
21:50 16.09.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня правительство одобрило федеральный бюджет", - сказал она на открытии нового корпуса клинического госпиталя "Лапино-2".
Дефицит бюджета РФ, как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, составит 4,4% ВВП в 2020 году, 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года. Объем заимствований в 2021 году будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей. Уровень госдолга в последующие годы будет составлять около 20% ВВП.
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