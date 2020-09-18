В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперативный штаб
11:00 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, суточный рост 34 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 091 186 человек.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 5 339 за сутки, всего выздоровели 901 207 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,5% от общего числа заразившихся.
Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 134 против 144 днем ранее, всего умерли 19 195 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от числа всех заразившихся в России.
НОВОСТИ
- 12:05 18.09.2020
- Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с присяжными заседателями
- 12:00 18.09.2020
- Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
- 11:32 18.09.2020
- В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники
- 11:20 18.09.2020
- Хакеры из Китая украли данные об испанской вакцине от коронавируса - СМИ
- 11:05 18.09.2020
- Кудрин не видит оснований для роста ВВП РФ выше 3% в 2022-2023 гг.
- 10:32 18.09.2020
- Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником
- 10:20 18.09.2020
- Глава Еврокомиссии считает "Северный поток-2" политическим проектом
- 10:05 18.09.2020
- Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
- 10:00 18.09.2020
- Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"
- 09:32 18.09.2020
- В РФ предложили создать "студенческий капитал"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать