В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперативный штаб

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, суточный рост 34 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 091 186 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 5 339 за сутки, всего выздоровели 901 207 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,5% от общего числа заразившихся.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 134 против 144 днем ранее, всего умерли 19 195 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от числа всех заразившихся в России.