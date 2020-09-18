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В пробах водопроводной воды Москвы коронавирус не выявлен - Роспотребнадзор

20:15 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус не был обнаружен ни в одной из проб водопроводной воды в столице, взятых за период с марта по сентябрь. Качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям соответствует санитарным нормам, сообщается в пятницу на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В период с марта 2020 года по настоящее время на наличие РНК SARS CoV2 отобрано 886 проб питьевой воды, в том числе 696 проб перед подачей в распределительную сеть и 190 проб в стационарных точках распределительной сети. Во всех пробах РНК к SARS CoV2 не обнаружена", - говорится в публикации.

Уточняется, что всего за истекший период 2020 года в рамках мониторинга отобрано и исследовано 7 342 пробы из распределительной сети. По микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям несоответствие качества питьевой воды не отмечено ни в одной из 4 203 исследованных проб. Содержание железа было превышено менее чем в 2,5% проб.

"Лабораторный контроль за качеством питьевой воды в рамках производственного контроля, осуществляемого ресурсоснабжающей организацией АО "Мосводоканал", проводится в 251 точке водопроводной сети, размещенных в каждом муниципальном районе столицы, силами аккредитованных лабораторий АО "Мосводоканал" и ЗАО "Роса". Анализ результатов контроля качества питьевой воды в распределительной сети за 2019 год и январь - август 2020 года показал соответствие качества воды санитарно- эпидемиологическим требованиям, в том числе по содержанию остаточного хлора", - сообщается на сайте.

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