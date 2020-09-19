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НОВОСТИ

Владелец «Морского старта» приступил к созданию ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью

10:00 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Владелец «Морского старта» приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. В перспективе этот опыт планируется использовать для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщается на сайте центра разработок группы компаний S7.

С 2014 года космодром «Морской старт» остался без ракеты «Зенит», которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время «Роскосмос» приступил к разработке ракеты «Феникс», которая должна была ее заменить.

Сейчас именно этот носитель предлагается использовать для пусков с «Морского старта». Первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется на 2023 год.  Эхо Москвы

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