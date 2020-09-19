Женщины, переболевшие коронавирусом, передают детям антитела с грудным молоком - эксперт
12:30 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переболевшие коронавирусной инфекцией женщины могут передавать детям антитела к вирусу с грудным молоком, однако они разрушаются, как только мать перестает кормить ребенка. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются", - сказал он.
Горелов отметил, что концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. Так, при бессимптомном носительстве вырабатывается их малое количество, и неизвестно, сформируется ли защитная реакция организма.
"Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание", - пояснил Горелов.
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