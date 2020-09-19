Неопознанные объекты на видео космонавта с МКС оказались спутниками
18:00 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космонавт Иван Вагнер, который находится на МКС, вновь снял объекты, ранее считавшиеся неопознанными, и рассказал, что это спутники - космические аппараты.
"И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по- видимому, раскрыта. Это спутники, которых с каждым разом становится все больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах", - написал Вагнер на своей странице в "Инстаграме".
Публикация сопровождается видео, на котором видна группа летящих объектов над Землей.
В августе российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, во время съемки полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии обнаружил пять неопознанных летающих объектов. О ситуации он сообщил руководству Роскосмоса.
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