Неопознанные объекты на видео космонавта с МКС оказались спутниками

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавт Иван Вагнер, который находится на МКС, вновь снял объекты, ранее считавшиеся неопознанными, и рассказал, что это спутники - космические аппараты.

"И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по- видимому, раскрыта. Это спутники, которых с каждым разом становится все больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах", - написал Вагнер на своей странице в "Инстаграме".

Публикация сопровождается видео, на котором видна группа летящих объектов над Землей.

В августе российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, во время съемки полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии обнаружил пять неопознанных летающих объектов. О ситуации он сообщил руководству Роскосмоса.