0
0
34
НОВОСТИ

Сделку по приобретению социальной сети TikTok одобрил Трамп

09:15 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению американского сегмента социальной сети TikTok ("Тикток") компанией Oracle ("Оракл").

Глава государства, общаясь в субботу с журналистами на лужайке перед Белым домом, утвердительно ответил на вопрос, утвердил ли он приобретение Oracle сегмента TikTok. "Я дал свое благословение этой сделке. Будет замечательно, если они [участники] доведут ее до конца. Если нет, то тоже будет окей", - заявил Трамп. "Да, утвердил в принципе", - ответил он на уточняющий вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал "Фокс ньюс".

По словам президента США, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к другой стране, не будет иметь отношения к Китаю". Партнером Oracle в сделке выступает американская компания Walmart ("Уолмарт"), которая владеет одной из крупнейших в мире сетей магазинов розничной торговли. "Технологии превосходят все остальное в мире, нам это нравится", - продолжал Трамп, обещав, что американский сегмент TikTok сохранит свое название, а сделка принесет США многие миллиарды долларов по линии налогов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 20.09.2020
На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек
0
51
09:25 20.09.2020
Трамп считает, что Россия, Китай, КНДР завидуют США
0
58
09:20 20.09.2020
Самый высокий прирост случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Республике Алтай
0
63
21:00 19.09.2020
Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
0
668
20:30 19.09.2020
Япония направит средства на освоение Луны - СМИ
0
720
20:00 19.09.2020
В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
0
782
19:47 19.09.2020
Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании
0
603
19:30 19.09.2020
Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику
0
743
19:00 19.09.2020
Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово
0
933
18:30 19.09.2020
Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
0
698

Возврат к списку