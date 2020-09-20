Сделку по приобретению социальной сети TikTok одобрил Трамп
09:15 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению американского сегмента социальной сети TikTok ("Тикток") компанией Oracle ("Оракл").
Глава государства, общаясь в субботу с журналистами на лужайке перед Белым домом, утвердительно ответил на вопрос, утвердил ли он приобретение Oracle сегмента TikTok. "Я дал свое благословение этой сделке. Будет замечательно, если они [участники] доведут ее до конца. Если нет, то тоже будет окей", - заявил Трамп. "Да, утвердил в принципе", - ответил он на уточняющий вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал "Фокс ньюс".
По словам президента США, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к другой стране, не будет иметь отношения к Китаю". Партнером Oracle в сделке выступает американская компания Walmart ("Уолмарт"), которая владеет одной из крупнейших в мире сетей магазинов розничной торговли. "Технологии превосходят все остальное в мире, нам это нравится", - продолжал Трамп, обещав, что американский сегмент TikTok сохранит свое название, а сделка принесет США многие миллиарды долларов по линии налогов.
НОВОСТИ
- 09:30 20.09.2020
- На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек
- 09:25 20.09.2020
- Трамп считает, что Россия, Китай, КНДР завидуют США
- 09:20 20.09.2020
- Самый высокий прирост случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Республике Алтай
- 21:00 19.09.2020
- Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
- 20:30 19.09.2020
- Япония направит средства на освоение Луны - СМИ
- 20:00 19.09.2020
- В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
- 19:47 19.09.2020
- Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании
- 19:30 19.09.2020
- Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику
- 19:00 19.09.2020
- Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово
- 18:30 19.09.2020
- Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать