Сделку по приобретению социальной сети TikTok одобрил Трамп

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению американского сегмента социальной сети TikTok ("Тикток") компанией Oracle ("Оракл").

Глава государства, общаясь в субботу с журналистами на лужайке перед Белым домом, утвердительно ответил на вопрос, утвердил ли он приобретение Oracle сегмента TikTok. "Я дал свое благословение этой сделке. Будет замечательно, если они [участники] доведут ее до конца. Если нет, то тоже будет окей", - заявил Трамп. "Да, утвердил в принципе", - ответил он на уточняющий вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал "Фокс ньюс".

По словам президента США, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к другой стране, не будет иметь отношения к Китаю". Партнером Oracle в сделке выступает американская компания Walmart ("Уолмарт"), которая владеет одной из крупнейших в мире сетей магазинов розничной торговли. "Технологии превосходят все остальное в мире, нам это нравится", - продолжал Трамп, обещав, что американский сегмент TikTok сохранит свое название, а сделка принесет США многие миллиарды долларов по линии налогов.