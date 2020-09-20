На старт Московского марафона в воскресенье выйдут около 25 тыс. бегунов
10:00 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 25 тыс. человек выйдут в воскресенье на старт Московского марафона в Лужниках. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.
"Сегодня мы в восьмой раз проводим Московский марафон и планируем, что на старт выйдут порядка 25 тысяч участников. Это действительно апогей бегового сезона. В этом году сезон у нас получился несколько скомканным, но нам все равно удалось ранее провести ночной забег и полумарафон, а сегодня - большой Московский марафон, который по праву считается главным забегом России", - заметил Кондаранцев.
"Он пройдет с учетом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением инфекции. Организаторами были приняты беспрецедентные меры безопасности, мы вынуждены были попросить зрителей воздержаться от поддержки спортсменов на старте и финише. Но я уверен, что это мероприятие все равно пройдет в праздничной атмосфере", - сказал глава Москомспорта.
В рамках Московского марафона пройдут забеги на 42,2 км и 10 км.
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