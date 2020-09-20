Билл Гейтс считает, что пандемия в лучшем случае завершится в 2022 году
19:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в лучшем случае завершится в 2022 году. Такое мнение основатель технологической корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс высказал в воскресенье в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
Гейтсу был задан вопрос, когда санитарно- эпидемиологическая ситуация в США и в мире в целом может нормализоваться. "Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам", - ответил он.
"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели [распространения инфекции]. Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - заметил Гейтс.
По его оценке, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14%, "уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет". Он выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты "не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран"
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