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Помпео заявил, что США отреагируют на инцидент с Навальным, когда будут известны все факты

22:40 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон считает, что применение химического оружия неприемлемо, поэтому нет никаких оснований полагать, что со стороны США не последует никаких мер в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, который, по утверждению властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете "Бильд".

"Когда было применено химическое оружие против Скрипалей, мы однозначно отреагировали. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут в распоряжении все факты", - сказал он. Помпео отметил, что США ожидают результатов исследования проб Навального от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что, по его словам, произойдет "позже на этой неделе или на следующей".

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