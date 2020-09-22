Трамп считает, что причиной истощения ВС США было участие в войнах за рубежом

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что одной из причин "истощения" вооруженных сил страны было участие в конфликтах за рубежом.

"Когда я вступил в должность, вооруженные силы были полностью истощены, самолеты, все истощено, - сказал Трамп в понедельник на предвыборном митинге в Дейтоне (штат Огайо). - <...> Теперь у нас есть новые ракеты, танки, самолеты, бомбардировщики, истребители".

Трамп вновь подчеркнул, что одной из причин негативного положения дел было участие США в конфликтах за рубежом. "Я видел так много глупых бесконечных войн. Не так-то просто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс", - отметил он, упомянув в первую очередь Афганистан.

По утверждению Трампа, в Ираке присутствует очень небольшой воинский контингент США, еще меньше американское присутствие в Сирии. "Нас очень мало в Ираке, практически нет в Сирии. Мы взяли в Сирии [под контроль] нефть, надо было сделать это и в Ираке, - сказал он. - Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть". "Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток", - убежден глава Белого дома.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

Как заявил 8 августа телеканалу "Фокс ньюс" глава Пентагона Марк Эспер, США к концу ноября намерены сократить воинский контингент в Афганистане менее чем до 5 тыс. человек.