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НОВОСТИ

Впервые за 100 лет в Чернобыль вернулись медведи

15:00 22.09.2020 Источник: Газета.Ru

Впервые более чем за 100 лет в Чернобыльскую зону вернулся медведь, передает  «Би-би-си» со ссылкой на исследователя зоны Сергея Гащака.

Также отмечается существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей.

По мнению эксперта, возвращение крупного хищника может быть связано с отсутствием на этих землях человека, а также следов его деятельности. Гащак рассказал, что нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как люди преследуют этих животных.  Газета.Ru

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