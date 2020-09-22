Впервые за 100 лет в Чернобыль вернулись медведи
15:00 22.09.2020 Источник: Газета.Ru
Впервые более чем за 100 лет в Чернобыльскую зону вернулся медведь, передает «Би-би-си» со ссылкой на исследователя зоны Сергея Гащака.
Также отмечается существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей.
По мнению эксперта, возвращение крупного хищника может быть связано с отсутствием на этих землях человека, а также следов его деятельности. Гащак рассказал, что нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как люди преследуют этих животных. Газета.Ru
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