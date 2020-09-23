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Суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа, известного как Виссарион

09:05 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа, основателя Церкви Последнего завета. Он подозревается в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилиями над гражданами. Аналогичные обвинения выдвинуты в отношении еще двух руководителей организации, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Они также арестованы на два месяца.  Эхо Москвы

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