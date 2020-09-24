США на Ближнем Востоке не дают России и Китаю распространять "зловредное влияние" - замгоссекретаря

18:00 Источник: Интерфакс

Присутствие США на Ближнем Востоке и их отношения со странами в этом регионе мешают распространению "зловредного влияния" России и Китая, заявил в четверг замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"На сегодняшний день мы располагаем на Ближнем Востоке реальными возможностями для достижения наших целей - мира, процветания и безопасности. Наше присутствие и отношения (с государствами региона - ИФ) служат щитом против попыток России и Китая распространить свое зловредное влияние на Ближнем Востоке", - заявил Хейл на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам