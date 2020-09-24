В Финляндии вновь установили ограничения из-за коронавируса для девяти стран

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Финляндия вернула ограничения из-за коронавируса для девяти стран. Они вступят в силу 28 сентября.

В финском МВД уточнили, что для въезжающих из Исландии, Норвегии, Швеции, Германии, Словакии и Эстонии снова введён двухнедельный карантин. Въезд в Финляндию без ограничений и последующей самоизоляции возможен в случае, если в стране, откуда прибывает гражданин, число случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели не превышает 25. Это правило действует для стран ЕС, Европейской экономической зоны и жителей третьих стран Евросоюза, которым разрешён въезд. Говорит Москва