До полумиллиона рублей штрафа могут получить московские театры за нарушение масочного режима
21:50 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московские театры могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей за несоблюдение противоэпидемических мер, в том числе масочно- перчаточного режима. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.
"За нарушение требований санитарного законодательства к проведению противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность, согласно ч. 2 статьи 6.3 КоАП, предусматривается штраф [для] юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей либо приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда", - сказал Худобородов.
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