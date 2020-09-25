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До полумиллиона рублей штрафа могут получить московские театры за нарушение масочного режима

21:50 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские театры могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей за несоблюдение противоэпидемических мер, в том числе масочно- перчаточного режима. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

"За нарушение требований санитарного законодательства к проведению противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность, согласно ч. 2 статьи 6.3 КоАП, предусматривается штраф [для] юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей либо приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда", - сказал Худобородов.

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