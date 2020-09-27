В Нагорном Карабахе введено военное положение
10:40 27.09.2020 Источник: Газета.Ru
Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в военное положение в республике. Об этом сообщает его пресс-секретарь Ваграм Погосян в Facebook.
«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — заявил глава республики.
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