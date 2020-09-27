В Нагорном Карабахе введено военное положение

10:40 Источник: Газета.Ru

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в военное положение в республике. Об этом сообщает его пресс-секретарь Ваграм Погосян в Facebook.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — заявил глава республики.