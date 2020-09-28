Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области

18:02

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.

Документ подписали Заместитель Губернатора Свердловской области – Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.

«Новикомбанк вошел в список банков, где министерство финансов может размещать средства. Всего в списке 15 финансовых организаций. Критерии отбора определены на федеральном и областном уровнях», — пояснили суть договоренности в министерстве.

«Новикомбанк работает в Свердловской области с июня 2019 года и уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, но и для региона в целом. Свердловская область является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли», - отметил Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.

В августе 2020 года Новикомбанк и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная организация) также заключили соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительства Фонда по банковским кредитам и по банковским гарантиям, которые позволят обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса Свердловской области к финансовым ресурсам Банка.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.