0
0
79
НОВОСТИ

Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области

18:02 28.09.2020

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Свердловской области заключили Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.

Документ подписали Заместитель Губернатора Свердловской области – Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.

«Новикомбанк вошел в список банков, где министерство финансов может размещать средства. Всего в списке 15 финансовых организаций. Критерии отбора определены на федеральном и областном уровнях», — пояснили суть договоренности в министерстве.

«Новикомбанк работает в Свердловской области с июня 2019 года и уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, но и для региона в целом. Свердловская область является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли», - отметил Управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.

В августе 2020 года Новикомбанк и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная организация) также заключили соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительства Фонда по банковским кредитам и по банковским гарантиям, которые позволят обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса Свердловской области к финансовым ресурсам Банка.

Справочно:

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 28.09.2020
Все атаки Азербайджана в Карабахе отбиты, противник понес большие потери, заявили в Минобороны Армении
0
91
18:00 28.09.2020
ФРГ сомневается в соответствии санкций против Nord Stream 2 международному праву - кабмин
0
146
17:32 28.09.2020
Лидера буддистов России за развитие скотоводства выдвинули на Нобелевскую премию мира
0
177
17:12 28.09.2020
Половина протестированных жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу
0
181
17:00 28.09.2020
Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
0
225
16:32 28.09.2020
ВС Испании согласился лишить главу Каталонии права занимать госдолжности на 18 месяцев
0
204
16:12 28.09.2020
Нагорно-Карабахский конфликт невозможно решать военным путем - посол Армении
0
256
16:00 28.09.2020
Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора
0
259
15:32 28.09.2020
Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
0
260
15:12 28.09.2020
РФ не вмешивается во внутренние дела соседей, но поддерживает действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию - Путин
0
382

Возврат к списку