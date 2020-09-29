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Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт - Премьер Пашинян

19:40 29.09.2020 Источник: Интерфакс

Турецкие военные находятся на территории Азербайджана и руководят военными действиями, Анкара ищет повод ввести войска в Нахичевань, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. По нашей информации, они ищут повод, чтобы ввести свои войска в Нахичевань", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам президента Армении, "есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии".

"С августа турецкие войска находятся в Азербайджане, они начали совместные учения", - сказал Пашинян.

Он отметил, что "эта война началась как продолжение этих военных учений". Пашинян заявил, что международное сообщество должно осудить действия Азербайджана и Турции.

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