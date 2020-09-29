Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт - Премьер Пашинян
19:40 29.09.2020 Источник: Интерфакс
Турецкие военные находятся на территории Азербайджана и руководят военными действиями, Анкара ищет повод ввести войска в Нахичевань, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. По нашей информации, они ищут повод, чтобы ввести свои войска в Нахичевань", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам президента Армении, "есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии".
"С августа турецкие войска находятся в Азербайджане, они начали совместные учения", - сказал Пашинян.
Он отметил, что "эта война началась как продолжение этих военных учений". Пашинян заявил, что международное сообщество должно осудить действия Азербайджана и Турции.
НОВОСТИ
- 21:00 29.09.2020
- Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России
- 20:45 29.09.2020
- Гинцбург.:Правильно привитый человек не будет никогда переносчиком инфекции
- 20:30 29.09.2020
- Израиль готов к переговорам с Палестиной на основе плана Трампа
- 20:25 29.09.2020
- В МИД РФ рассказали, как оценивают визит Меркель в больницу к Навальному
- 20:00 29.09.2020
- У экс-президента Украины Петра Порошенко тест на COVID-19 оказался положительным
- 19:20 29.09.2020
- Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует - Президент Алиев
- 19:00 29.09.2020
- Власти Белоруссии приостановили выход издания tut.by на три месяца
- 18:42 29.09.2020
- У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16 - Минобороны страны
- 18:21 29.09.2020
- Источник утечки воздуха на МКС обнаружен в модуле "Звезда"
- 17:40 29.09.2020
- Турция опровергает информацию об уничтожении истребителя ВВС Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать