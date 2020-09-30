Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф в 500 тысяч рублей за нарушение масочного режима

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Представители Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций Москвы зафиксировали нарушения масочно-перчаточного режима в одном из сетевых заведений сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.» на улице Верейской. По словам заместителя начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Татьянв Косычевой, также нарушением были связаны с отсутствием бактерицидных облучателей в части помещений.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел по факту обнаруженных нарушений в отношении юридических или должностных лиц. Как отмечает Татьяна Косычева, административная ответственность на юридических лиц может заключаться в штрафе размером до 500 тыс. руб., а для должностных – штраф до 100 тыс. руб.

Напомним, в Москве в общественных местах горожанам властями рекомендовано соблюдать масочно-перчаточный режим, а также сохранять социальную дистанцию не менее 1,5 метров, при этом организации обязаны обеспечить эпидемическую безопасность клиентов при оказании им услуг и продаже товаров.