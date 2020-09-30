Обновленный Boeing 737 MAX вышел на госиспытания

20:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон в среду поднял в испытательный полет лайнер Boeing 737 MAX, усовершенствованный после двух авиакатастроф самолетов этой серии. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По его данным, борт вылетел из международного аэропорта округа Кинг (штат Вашингтон). Полет продлится два часа.

Испытания призваны повысить доверие потенциальных пассажиров к надежности лайнера. Сам Диксон работал ранее в американской авиакомпании Delta Air Lines ("Дельта эйр лайнз") и умеет управлять самолетами нескольких видов, включая 737. Перед проведением теста глава ФАУ должен был пройти курс повышения квалификации, чтобы освоить изменения, внесенные в том числе в систему улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).