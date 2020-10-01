Мишустин потребовал от подчиненных не допускать двусмысленности в публичных высказываниях
15:12 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все члены правительства РФ должны внимательно относиться к публичным высказываниям и избегать двусмысленности, осознавая ответственность, которая лежит на каждом из них. Такое требование подчиненным премьер-министр России Михаил Мишустин адресовал на заседании кабмина в четверг.
"Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям, - подчеркнул он. - На каждом из нас - серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами".
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