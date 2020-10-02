Подразделения ВС Армении приведены в полную боевую готовность - Минобороны
15:32 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения вооруженных сил Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает в пятницу Минобороны республики.
"В условиях военного положения все подразделения ВС Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях освобождены пункты приема личного состава и техники, осуществляется пополнение подразделений. Все подразделения ВС Армении заняли оборонные районы. Пополнение осуществляется в содействии с органами местного самоуправления и добровольческого союза "Еркрапа", - отмечается в сообщении.
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