Подразделения ВС Армении приведены в полную боевую готовность - Минобороны

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения вооруженных сил Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает в пятницу Минобороны республики.

"В условиях военного положения все подразделения ВС Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях освобождены пункты приема личного состава и техники, осуществляется пополнение подразделений. Все подразделения ВС Армении заняли оборонные районы. Пополнение осуществляется в содействии с органами местного самоуправления и добровольческого союза "Еркрапа", - отмечается в сообщении.