О трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана сообщило Минобороны Армении
09:30 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Армении сообщило в субботу о том, что в Нагорном Карабахе сбиты три самолета ВВС Азербайджана.
"В районе 08:25 (07:25 мск - прим. ТАСС) на южном направлении был поражен самолет противника. В 08:46 (07:46 мск - прим. ТАСС) <...> были сбиты еще два самолета противника", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке".
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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комментарии(1)
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samirJA 10:00 03.10.2020
это как из фильма Мимино - Фрунзик утверждает что лучшая вода в мире в Дилижане а Кикакбидзе в шоке кричит а Боржоми, ну есть у армян тяга к гиперболе из десятка уничтоженного они показали только обломки пары своиx самолетов врезавшиxся в гору . этот конфликт как вторая война в Чечне , в первой Россия проиграла террору и в 1996 подписала перемирие, но они не успокоились и напали в 2000 на Дагестан и Россия восстановила целостность какие претензии к Азербайджану если война идет в Азербайджане
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